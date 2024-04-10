Музыканты перенесли свои концерты на 2025 год.

Известной украинской группе "Океан Эльзы", фронтменом которой является певец Святослав Вакарчук, пришлось отменить все концерты в Украине, запланированные на 2024 год. Причиной этому стал запрет проведения масштабных мероприятий на больших открытых площадках в государстве.

Из-за постоянной угрозы ракетных обстрелов, чтобы не подвергать себя и поклонников опасности, музыкантам пришлось аннулировать выступления и перенести их на 2025 год:

Очевидно, что из-за постоянной угрозы российских ракетных ударов, масштабные мероприятия на открытых больших площадках в 2024 году в Украине проводить пока запрещено. Именно поэтому, по вопросам безопасности, а главное с заботой о каждом из нас, переносятся на 2025 год и наши украинские стадионные концерты.

В своем Instagram группа опубликовала обновленные даты стадионного тура на следующий год:

17.05.2025 Тернополь

24.05.2025 Ивано-Франковск

28.05.2025 Черновцы

31.05.2025 Винница

03.06.2025 Кропивницкий

07.06.2025 Днепр

14.06.2025 Харьков

21.06.2025 Одесса

28.06.2025 Киев

Участники группы отметили, что все приобретенные билеты остаются действительными. Их можно использовать на концертах в 2025 году.

"Все ранее купленные билеты на стадионные концерты действительны на новые даты и мы обязательно встретимся с вами при первой возможности на самых громких концертах в Украине! И 2024-й для нашей группы не просто обычный год. Следите за нашими анонсами, вскоре будут интересные и тогда билеты на эти концерты точно вам пригодятся. Детали чуть позже", - говорится в сообщении "Океана Эльзы".

Кроме того, в комментариях указано, что билеты на концерты, купленные до полномасштабного вторжения, также действительны.

Напомним, ранее Святослав Вакарчук впервые рассказал о жене и детях.

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