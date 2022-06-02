Популярные артисты поддерживают украинцев, как могут, в такое непростое время. Их главное оружие - это музыка. С начала войны появились много песен, посвященных тем, кто ждет любимых с фронта.
Маша Кондратенко - "Чекаю на тебе"
Молодая певица Маша Кондратенко уже успела стать популярной в TikTok благодаря своей новой песне "Чекаю на тебе". Девушка задела тонкие струны души всех украинок, которые ждут своих мужей с войны.
"Война безжалостно разъединила столько пар, унесла у жен мужчин, а у детей отца. Она разделила нашу жизнь на "до" и "после". Тысячи хрупких женщин стали сильными воинами в тылу, чье жизненное кредо сейчас – верить и ждать", - прокомментировала Маша свою новую песню.
Анна Тринчер - "Не залишай"
Популярная певица Анна Тринчер недавно выпустила песню "Не залишай", под которую украинцы сняли множество видео в социальной сети TikTok. Более того, и другие украинские знаменитости делали кавер на эту песню.
"Эта песня посвящается каждой девушке, каждой женщине, которую война разделила с ее любимым. Это муд видео-изображение того вечно тревожного состояния, в котором находятся сейчас наши женщины. Дорога без конца и края является символом невыносимого ожидания возвращения домой любимого. Девушки, давайте, мы переживем эту войну", - сказала Тринчер.
Макс Барских - "Чекай мене"
Новая песня Макса Барских "Чекай мене" пронзила душу каждого украинца, который ждет свою вторую половинку с фронта. Сам певец говорил о том, что много раз видело людей, которые безгранично страдали от одиночества, от того, что не могут быть вместе со своими любимыми. И эта песня родилась у него как обещание о возвращении и любви.
"Вся Украина ждет возвращения каждого из нас. Потому что мы можем сделать ее лучше. Жди меня", - написал Барских в своих соцсетях.
Ирина Билык - "Кордони"
"Нет такого зла в мире, чтобы уничтожить любовь даже в это бурное время и никакие границы не разъединят нашу любовь. Я посвящаю эту песню тем, кто ждет с войны своих любимых", - подписала ролик певица.
Averin x Chursanov - "Квiтка"
Романтическая песня "Квiтка" уже получила хорошие отзывы от меломанов. Поклонники дуэта отметили, что песня получилась очень душевной, мелодичной и качественной.
"Де би не була, де би не була ти, на долонях почуття, якщо хочеш забери. Де би не була, де би не була, де би не була, я побачу уві сні", - поется в треке.