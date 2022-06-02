Эти песни вы точно добавите в свой плейлист.

Популярные артисты поддерживают украинцев, как могут, в такое непростое время. Их главное оружие - это музыка. С начала войны появились много песен, посвященных тем, кто ждет любимых с фронта.

Маша Кондратенко - "Чекаю на тебе"

Молодая певица Маша Кондратенко уже успела стать популярной в TikTok благодаря своей новой песне "Чекаю на тебе". Девушка задела тонкие струны души всех украинок, которые ждут своих мужей с войны.

"Война безжалостно разъединила столько пар, унесла у жен мужчин, а у детей отца. Она разделила нашу жизнь на "до" и "после". Тысячи хрупких женщин стали сильными воинами в тылу, чье жизненное кредо сейчас – верить и ждать", - прокомментировала Маша свою новую песню.

Анна Тринчер - "Не залишай"

Популярная певица Анна Тринчер недавно выпустила песню "Не залишай", под которую украинцы сняли множество видео в социальной сети TikTok. Более того, и другие украинские знаменитости делали кавер на эту песню.

"Эта песня посвящается каждой девушке, каждой женщине, которую война разделила с ее любимым. Это муд видео-изображение того вечно тревожного состояния, в котором находятся сейчас наши женщины. Дорога без конца и края является символом невыносимого ожидания возвращения домой любимого. Девушки, давайте, мы переживем эту войну", - сказала Тринчер.

Макс Барских - "Чекай мене"

Новая песня Макса Барских "Чекай мене" пронзила душу каждого украинца, который ждет свою вторую половинку с фронта. Сам певец говорил о том, что много раз видело людей, которые безгранично страдали от одиночества, от того, что не могут быть вместе со своими любимыми. И эта песня родилась у него как обещание о возвращении и любви.

"Вся Украина ждет возвращения каждого из нас. Потому что мы можем сделать ее лучше. Жди меня", - написал Барских в своих соцсетях.

Ирина Билык - "Кордони"

"Нет такого зла в мире, чтобы уничтожить любовь даже в это бурное время и никакие границы не разъединят нашу любовь. Я посвящаю эту песню тем, кто ждет с войны своих любимых", - подписала ролик певица.

Averin x Chursanov - "Квiтка"

Романтическая песня "Квiтка" уже получила хорошие отзывы от меломанов. Поклонники дуэта отметили, что песня получилась очень душевной, мелодичной и качественной.

"Де би не була, де би не була ти, на долонях почуття, якщо хочеш забери. Де би не була, де би не була, де би не була, я побачу уві сні", - поется в треке.

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