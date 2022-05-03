Одним из часто прослушиваемых исполнителей является Kalush Orchestra, который представит Украину на Евровидении в этом году.

В последние два месяца особой популярностью пользуются песни, которые поднимают боевой дух украинцев. Они могут быть и о войне, и о любви, и о Родине. УНИАН собрал топ-5 наиболее прослушиваемых в последнее время композиций.

PROBASS ∆ HARDI - Козаки йдуть (feat. ANNA BULAT)

Диджеи из Кременчуга прославились своим хитом "Доброго вечора, ми з України", а после этого выпустили еще несколько композиций. Например, "Козаки йдуть" заняла 12-е место в YouTube-списке 100 лучших композиций, клип посмотрели более четырех миллионов человек.

Qatoshi - Допоможе ЗСУ

Слова о том, что "орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ" определенно застрянут в голове после прослушивания этой песни.

Композиция стала популярной благодаря своей актуальности и мотиву, нацеленному на поднятие боевого духа.

KALUSH - Додому (feat. Skofka)

Несмотря на то, что эта песня вышла почти год назад, сейчас для многих она обрела новый смысл. Особенно для тех людей, которые были вынуждены покинуть свой родной дом из-за вторжения России в Украину.

KALUSH — Калуські вечорниці (feat. Tember Blanche)

У ребят из KALUSH Orchestra очень много красивой музыки, и "Калуські вечорниці" - еще одно подтверждение.

alyona alyona - Рідні мої (feat. Jerry Heil)

По состоянию на 3 мая композиция заняла четвертую строчку в YouTube-трендах. Слова песни западают в душу многим слушателям благодаря своей актуальности.

"Будь ласка,

Відпустіть на Пасху

До сім'ї,

Де мене знають без маски.

На зорі,

Де читала баба казки,

Де в ціні любов,

А не заслуги і поразки", - поется в песне.

Напомним, украинские звезды перепели хит Скрябина "Місця щасливих людей", вспомнив о Мариуполе, Харькове, Ирпене.

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