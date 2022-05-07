За время с 24 февраля, когда жизнь украинцев прервали российские обстрелы, изменилось многое. Некоторые звезды отправились на фронт, чтобы защищать свою Родину от российских оккупантов. Несмотря на это, они продолжают нести оборону и на информационном фронте, рассказывая всему миру правду о войне в Украине при помощи своего творчества. УНИАН собрал 10 песен, выпущенных нашими певцами и певицами после полномасштабного вторжения РФ.
KAZKA - "I'm Not Ok"
Александра Зарицкая одной из первых через творчество решила донести мировому сообществу, что в Украине все "не окей". Композиция начинается со звука сирены, который ежедневно слышен в обстреливаемых Россией украинских городах.
"Музыка стала нашей защитой, оружием и рупором. Мы не "окей". И это история каждого украинца и украинки. Это то, что чувствует Украина прямо сейчас", - высказалась KAZKA после выхода новой песни.
Кристина Соловий - "Я твоя зброя"
Демо-версия композиции появилась еще до 24 февраля, однако полномасштабное вторжение РФ в Украину изменило все планы. Выпустить песню артистка решилась только в начале мая.
"Это песня о мечте. Мечтаю о мире. И я посвящаю его каждому, кто берет в руки оружие с целью отстоять Украину и право украинцев на существование. Вы несете мир!", - прокомментировала артистка.
Макс Барских - "Don't F*ck with Ukraine"
Сам артист посвятил свою недавно выпущенную композицию украинским военным, которые мужественно обороняют свою страну. К слову, Барских и сам взял в руки оружие практически с первых дней после полномасштабного вторжения.
"Многие с самого начала не верили в Украину, и думали, что наш народ сломается, а наша армия будет недостаточно сильной и мужественной. Однако, уже третий месяц подряд наша страна героически борется с российским нашествием. И этот прецедент меняет не только нашу страну, но и весь мир. Наш пример призван заражать другие народы", - высказался Барских, рассказывая о своей премьере.
Виталий OKS - "Я хочу до Львова"
Финалист "Голоса страны" посвятил новую песню своему родному городу и людям, которые в нем живут. В начале клипа упомянуты события 24 февраля, когда РФ начала бомбить мирные города Украины, вследствие чего миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Именно после этого Львов стал новым домом для сотен тысяч людей.
"После начала полномасштабной войны позвонить к близким, знакомым, друзьям и спросить "как ты?" стало жизненно необходимым делом. В этот вечер я виделся с подругой, которая была вынуждена покинуть свой дом из-за боевых действий. Мы долго разговаривали, а когда прощались она сказала: "Знаешь, я так хочу домой! Хочу к друзьям, к родным! Хочу во Львов!". Тогда эти слова остались эхом в моей голове. Через 15 минут появилась мелодия и строки сложились в текст песни "Я хочу до Львова". Это стало настоящим манифестом в моем творчестве", - поделился музыкант.
Океан Эльзы - "Місто Марії"
Трогательную композицию Вакарчук посвятил защитникам Мариуполя - города, который с первых дней после вторжения РФ пребывает в блокаде. Там погибают мирные жители, а российские оккупанты бомбят театры, больницы, школы, жилые массивы. Святослав в своих строчках отметил, что Мариуполь определенно выстоит и возродится.
"Буде до віку стояти
Праведне місто Марії,
Доки над гордим Азовом
Сонце встає", - сказано в песне.
Місця щасливих людей
Юрий Юрченко, Александра Зарицкая, Артем Пивоваров, Сергей Танчинец, Фагот, Наталья Могилевская, Иван Navi и Руслана перепели легендарный хит Кузьмы Скрябина, заменив иностранные названия городов на Ирпень, Мариуполь, Харьков и другие населенные пункты, которые пострадали от российских бомбежек.
PROBASS ∆ HARDI - НАСТАНЕ ДЕНЬ (feat. ANNA BULAT)
Создатели хита "Доброго вечора, ми з України" вдохновились сами и решили вдохновить своих слушателей. Хит "Настане день" нацелен на поднятие боевого духа украинцев и веру в то, что совсем скоро наступит тот самый день, когда мы все будем поздравлять друг друга с победой над РФ.
THE HARDKISS - Як ти?
После того как 24 февраля вся страна проснулась не от будильника, а от обстрелов, вопрос "Как ты?" приравнялся к "Я тебя люблю". Потому что именно спрашивая у наших близких как они сейчас, мы проявляем заботу и обеспокоенность. За два с половиной месяца войны эти слова приобрели новый смысл. Именно это пыталась донести рок-исполнительница Юлия Санина.
"Как ты?" – новое "я люблю тебя". Так начинается мое каждое утро, день и вечер с родителями, командой, друзьями. Как и у каждого украинца. В этих двух словах наша любовь, забота, переживание, страх. Самое важное, чтобы ответить на звонок и сообщение, только тогда выдохнешь. Месяц я не решалась сесть писать, меня охватывала ненависть и ярость. А потом я решила, что не смогу иначе испытать эти эмоции, нужно выкрикивать эту боль", - прокомментировала свою песню Санина.
NK - "Я - Україна"
В своей композиции певица спела о том, что скоро война закончится, и Украина снова расцветет.
"І прийде весна, колись, коли закінчиться війна", - поет Каменских.
В клипе показаны кадры эвакуации мирного населениях из разрушенных городов, а также обстрелы оккупантов.
alyona alyona - Рідні мої (feat. Jerry Heil)
Трогательная композиция заставляет ностальгировать по былому времени и по своим родным, с которыми многие сейчас не могут увидеться.
"Этот год в корне сменил нас, изменил все вокруг. Многие семьи уже не объединятся, многие дедушки уже не будут радовать внуков, во многих печах уже не будут печь пасхи. Мы изменили свои ценности, изменили отношение ко многим вещам. Но неизменно будем нести через годы традиции своей нации и своих семей. Чтобы память о них была вечна", - написала alyona alyona на своем YouTube-канале в описании под данным клипом.
Напомним, ранее были названы топ-5 актуальных песен о войне и не только.