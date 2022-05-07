Даже в войну украинские артисты стараются поддержать поклонников своим творчеством и высказать через него свои эмоции.

За время с 24 февраля, когда жизнь украинцев прервали российские обстрелы, изменилось многое. Некоторые звезды отправились на фронт, чтобы защищать свою Родину от российских оккупантов. Несмотря на это, они продолжают нести оборону и на информационном фронте, рассказывая всему миру правду о войне в Украине при помощи своего творчества. УНИАН собрал 10 песен, выпущенных нашими певцами и певицами после полномасштабного вторжения РФ.

KAZKA - "I'm Not Ok"

Александра Зарицкая одной из первых через творчество решила донести мировому сообществу, что в Украине все "не окей". Композиция начинается со звука сирены, который ежедневно слышен в обстреливаемых Россией украинских городах.

"Музыка стала нашей защитой, оружием и рупором. Мы не "окей". И это история каждого украинца и украинки. Это то, что чувствует Украина прямо сейчас", - высказалась KAZKA после выхода новой песни.

Кристина Соловий - "Я твоя зброя"

Демо-версия композиции появилась еще до 24 февраля, однако полномасштабное вторжение РФ в Украину изменило все планы. Выпустить песню артистка решилась только в начале мая.

"Это песня о мечте. Мечтаю о мире. И я посвящаю его каждому, кто берет в руки оружие с целью отстоять Украину и право украинцев на существование. Вы несете мир!", - прокомментировала артистка.

Макс Барских - "Don't F*ck with Ukraine" Сам артист посвятил свою недавно выпущенную композицию украинским военным, которые мужественно обороняют свою страну. К слову, Барских и сам взял в руки оружие практически с первых дней после полномасштабного вторжения. "Многие с самого начала не верили в Украину, и думали, что наш народ сломается, а наша армия будет недостаточно сильной и мужественной. Однако, уже третий месяц подряд наша страна героически борется с российским нашествием. И этот прецедент меняет не только нашу страну, но и весь мир. Наш пример призван заражать другие народы", - высказался Барских, рассказывая о своей премьере.

Виталий OKS - "Я хочу до Львова"

Финалист "Голоса страны" посвятил новую песню своему родному городу и людям, которые в нем живут. В начале клипа упомянуты события 24 февраля, когда РФ начала бомбить мирные города Украины, вследствие чего миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Именно после этого Львов стал новым домом для сотен тысяч людей.

"После начала полномасштабной войны позвонить к близким, знакомым, друзьям и спросить "как ты?" стало жизненно необходимым делом. В этот вечер я виделся с подругой, которая была вынуждена покинуть свой дом из-за боевых действий. Мы долго разговаривали, а когда прощались она сказала: "Знаешь, я так хочу домой! Хочу к друзьям, к родным! Хочу во Львов!". Тогда эти слова остались эхом в моей голове. Через 15 минут появилась мелодия и строки сложились в текст песни "Я хочу до Львова". Это стало настоящим манифестом в моем творчестве", - поделился музыкант.

После того как 24 февраля вся страна проснулась не от будильника, а от обстрелов, вопрос "Как ты?" приравнялся к "Я тебя люблю". Потому что именно спрашивая у наших близких как они сейчас, мы проявляем заботу и обеспокоенность. За два с половиной месяца войны эти слова приобрели новый смысл. Именно это пыталась донести рок-исполнительница Юлия Санина.

"Как ты?" – новое "я люблю тебя". Так начинается мое каждое утро, день и вечер с родителями, командой, друзьями. Как и у каждого украинца. В этих двух словах наша любовь, забота, переживание, страх. Самое важное, чтобы ответить на звонок и сообщение, только тогда выдохнешь. Месяц я не решалась сесть писать, меня охватывала ненависть и ярость. А потом я решила, что не смогу иначе испытать эти эмоции, нужно выкрикивать эту боль", - прокомментировала свою песню Санина.