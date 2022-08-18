Певицу оштрафовали из-за припаркованного в неположенном месте авто.

Украинская певица Надя Дорофеева рассказала, что на днях ее оштрафовали за припаркованное в неположенном месте авто, а саму машину отправили на штрафплощадку.

"Сгрешила. На днях я припарковалась в неположенном месте и, конечно, мой автомобиль благополучно отправился на штрафплощадку", - рассказала Дорофеева на своей странице в Instagram.

Впрочем, звезда уже забрала свою машину и оплатила штраф. Она добавила, что решить все эти бюрократические вопросы ей удалось очень быстро.

"В Европе я не раз сталкивалась с тем, насколько сложно и долго решать все бюрократические вопросы. Поэтому когда поехала за машиной и забрала ее уже через 10 минут, просто заплатив штраф через "Київ Цифровий", я очумела. Казалось бы, ситуация не из приятных, но я выбежала такая счастливая, в очередной раз убедившись в том, что наша страна самая крутая", - добавила Надя.

Напомним, ранее таролог ответила, сойдутся ли снова Дантес и Дорофеева.

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