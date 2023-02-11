Фанаты в восторге, они пишут, что новая версия песни затмила старую.

Украинская певица Наталья Могилевская чувственно перепела на украинском свой хит "Любила". В 2008 году звезда записала песню на русском языке, а теперь же она дала ей новую жизнь.

Певица уже презентовала новую песню на YouTube. Могилевская посвятила ее всем людям, которые сохранили любовь во время войны.

"Посвящаю всем влюбленным во время войны. Говорят, самые ужасные моменты нашей жизни иногда превращаются в самые красивые. Я никогда не видела столько любви вокруг, сколько вижу сейчас", - говорится в описании к новой песне.

Фанаты в восторге от украинской версии хита. Они пишут, что эта песня затмила русскую версию. Слова о любви действительно по-другому воспринимаются во время полномасштабной войны, ведь все эмоции меняются.

Реакция комментаторов на новую песню Могилевской

"Очень нежная и чувствительная песня получилась. Спасибо за украинский язык, он лучший"

"Обожаю эту песню. Спасибо за украинскую версию. Спасибо за концерт в Харькове"

"Моя любимая Наташенька! Песня невероятная, как и сама исполнительница"

"Насколько голос нежно на украинском звучит"

Песня "Любила" на русском языке

Напомним, ранее "Антитела" довели до слез клипом об Бахмут.

Вас также могут заинтересовать новости: