Музыканты из группы отреагировали на кавер маленьких талантливых украинцев.

Трехлетний Лео Буша с Ирпеня, который спел возле дома "Ой, у лузі червона калина" и стал звездой соцсетей, вновь порадовал ценителей своего таланта кавером известной песни. На этот раз малыш вместе со своим старшим братом Элвином спел композицию группы "Антитела" - "Все красиво".

Видео пения детей опубликовал их папа в Instagram.

Лео, сидя на заднем сиденье авто, лихо поет припев известной песни.

Видео дня

"І красиво, все у нас красиво.

Подивись направо, подивись наліво –

Чарівні дівчата і парубки хоробрі.

Все буде добре, все в нас буде добре".

Затем к нему присоединяется старший брат Элвин.

"Ребята напоминают, что у всех нас обязательно все будет хорошо", - говорится в подписи к видео.

На перепев своей композиции отреагировали участники группы "Антитела". В комментариях под заметкой музыканты поставили эмодзи в виде огня.

Напомним, маленький Лео прославился после того, как случайное видео с его исполнением песни "Ой, у лузі червона калина" показали по телевидению, а в сети оно начало набирать миллионы просмотров.

Родители мальчика застали сына во дворе с палкой в руке, распевая ремикс на гимн Сечевых Стрельцов блогера-музыканта Дэвида Скотта, который взял за основу исполнение песни лидера "Бумбокса" Андрея Хлывнюка.

Талантливого украинца даже посетили правоохранительные органы, которые привезли с собой пакеты со вкусностями.

Известно, что семья мальчика жила в Ирпене, но из-за нападения РФ была вынуждена переехать в одно из сел на Хмельнитчине.

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