Певица показала соблазнительное фото в Instagram.

Известная певица Кристина Агилера обнародовала в социальной сети яркий снимок.

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На фото она позирует в черном платье-комбинации длины миди с глубоким декольте. При этом звезда сидит на песке и держит в руке свои белые локоны. В целом фото получилось очень ярким и сексуальным.

"Шикарная", "Мне очень нравится, как ты выглядишь", "Люблю тебя и твое творчество", - пишут поклонники.

Чем известна Кристина Агилера:

В 1999 году Кристина Агилера выпустила дебютный альбом "Christina Aguilera". Он сразу стал популярным

В 2001 году Агилера вместе с Пинк, Майей и Лил Ким производят настоящий фурор, записав кавер-версию знаменитой песни "Lady Marmalade" в качестве саундтрека к кинофильму "Мулен Руж"

Роковая песня певицы "Fighter" и гимн феминисток "Can’t Hold Us Down" смогли достигнуть первых строк в мировых хит-парадах

Кристина Агилера входит в число самых успешных исполнительниц нового тысячелетия

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Автор: Диана Могилевич