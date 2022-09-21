Первый приз они разыграли на благотворительном аукционе, деньги от которого пошли на помощь Украине.

Украинская музыкальная группа Kalush Orchestra, которая в 2022 году одержала победу на Евровидении, получила новый кубок победителя. Первый хрустальный микрофон артисты вместе с Сергеем Притулой продали на благотворительном аукционе.

Как пишет ТСН, музыканты не планируют поставить на полку для красоты, на него уже есть грандиозные планы. Так, КилимМэн планирует поехать с ним в тур по городам Украины, чтобы фанаты смогли сделать фото с наградой.

"То, что организаторы конкурса специально сделают для нас копию — стало приятным сюрпризом. Что ж, подумаем теперь над тем, какую пользу новый кубок сможет принести нашей стране, но сначала, хотим, чтобы каждый украинец мог сфотографироваться с этим трофеем. Победа на Евровидении — это не только победа нашей группы, но и всей Украины", - прокомментировал фронтмен группы Олег Псюк.

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Напомним, несмотря на победу Украины, Евровидение-2023 проведут в Великобритании. Такое решение принял европейский вещатель EBU, оценив ситуацию с безопасностью в Украине.

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