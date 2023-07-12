Певица довела поклонников до слез, ведь подняла очень болезненную тему.

Украинская певица Стасик (Анастасия Шевченко), которая служит на фронте, выпустила песню "Герої вмирають". Также она уже представила клип к треку о боли войны.

"Герої вмирають" - украинский военный лозунг. Оно поддерживает боевой дух и напоминает о присутствии павших в наших сердцах и в нашей памяти. Но мы должны смотреть правде в глаза. В реальности герои умирают. Этого конкретного человека, или другого, больше не существует, на его месте будет лишь черная пустота. Поэтому лозунг должен оставаться лозунгом, но мы всегда должны держать на уме, что герои умирают, и они умирают за нас. поэтому на нас теперь лежит обязанность жить достойно, и бороться с врагом так, как боролись ради нас", - говорится в описании к клипу.

На видео Стасик показала, насколько людям больно переживать потери. В интервью "Суспильному" певица рассказала, что стихи к треку написала Саша Кладбище, известная поэтесса. Когда Стасик увидела его в Facebook, она написала автору, и позволила положить их на песню.

В клипе снялись военные. Каждый из них - важный человек для певицы. Она рассказала, что служит с некоторыми из них бок о бок на фронте.

"Герої вмирають. І біль відчувають, і жах. Герої вмирають в окопах і у бліндажах. У ліжках шпиталів, швидких, недостатньо швидких. Від холоду, сепсису та від поранень важких", - говорится в песне.

Клип к песне "Герої вмирають"

Реакция сети

Песня и клип впечатлили пользователей сети. Они пишут:

"Спасибо за правду. Вечная слава и память всем, кого забрала эта война"

"Крик души целого народа. Спасибо за то, что нашла в себе силы это записать"

"Грустно и невероятно страшно... Но спасибо за правду! Берегите себя! Слава нации! Смерть врагам!".

Напомним, недавно КилимМен поразил романтическим клипом. Он удивил фанов необычным образом.

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