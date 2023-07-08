Зрители не ожидали увидеть артиста в таком образе.

КилимМен из группы Kalush Orchestra выпустил новую песню и романтический клип к ней. Трек "Ти моє місце під сонцем" поразил новым необычным ритмом и чувственными словами о любви.

Новый клип уже появился на YouTube-канале КилимМена. В нем артист признается в своих чувствах. Он пытается понять, взаимна ли его любовь.

На протяжении всего видео музыкант будто бы не может решить, что ему делать. Однако в конце клипа все решается. Парня "приносит" к девушке, которая украла его сердце.

Романтический финал, в котором КилимМен смотрит прямо в глаза той, о ком все время думал, дает понять - его страдания были напрасными. Кажется, будто он вот-вот поцелует девушку.

КилимМен "Ти моє місце під сонцем" - клип

Реакция сети

Комментаторов поразил новый клип от КилимМена. Они отметили, что видео показало артиста в лирическом амплуа. Пользователи пишут:

"Это что-то невероятное! Вот это я понимаю, современный стиль. Обожаю эту песню! Слава Украине!"

"Это крутяк! Килим - это феерично и романтично одновременно ... Очень понравилась эта песня, Не останавливайся - качай дальше!"

"Очень красиво! Приятный голос, классный вайб. Продолжай в том же духе!".

Напомним, недавно КилимМен неожиданно отделился от Kalush Orchestra и начал выпускать сольные композиции. В мае он уже выпустил трек "Стежки" и клип к нему.

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