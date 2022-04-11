Известно, что Украина выступит в первом полуфинале 10 мая под номером 6.

Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк в эфире "Сніданок з 1+1" рассказал о подготовке к Евровидению-2022, которое в этом году состоится в Турине. В рамках промотура к конкурсу ребята уже посетили Израиль и Нидерланды. В своем номере для концертов они отказались от спецэффектов, а на экране вместо графики разместили большой QR-код, на котором собрали информацию о помощи Украине.

По словам Псюка, в Европе повсюду чувствуется невероятная поддержка. Впереди музыкантов ожидает выступление в Мадриде.

"В каждой стране мы помогаем Украине, рассказываем о ситуации и собираем деньги. Поддержка европейцев однозначно ощущается и от участников, и от еврофанов. СМИ спрашивают о нашей ситуации, все передают, постят", - поделился музыкант.

Что касается подготовки к Евровидению и возможной смены образов, Псюк отметил, что в полуфинале украинцев и всех еврофанов ждет сюрприз, а сейчас они в промотуре выступают в старых костюмах.

"Новых костюмов еще нет, потому что они в процессе изготовления. Мы используем сейчас старые, многое делали с ними выступлений раньше. Также мы не хотели бы еще показывать костюмы, которые будут на самом Евровидении. Поэтому следите за конкурсом – там мы будем в новых образах", – прокомментировал лидер Kalush Orchestra.

По ставкам букмекеров, Украине прогнозируют победу с рекордными показателями – 33%. До полномасштабного вторжения страна была на 5 месте у букмекеров. Это говорит, что заявка нравится европейскому сообществу, которое следит за конкурсом. Музыканты мечтают, чтобы в каждом украинском городе был мир и сейчас не думают, где хотели бы видеть Евровидение-2023 в Украине.

Ведущие со своей стороны, в случае победы, предложили провести конкурс в родном городе Олега Псюка – Калуше. Лидер группы прокомментировал: "Это было бы точно самое масштабное событие, которое происходило в Калуше".

Первые репетиции участников Евровидения в Турине начнутся 30 апреля, Украина выступит в первом полуфинале 10 мая под номером 6.

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