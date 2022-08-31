В комментариях фанаты называют эту композицию и экранизацию к ней очень мощными.

Украинская певица Джамала рассказала о новой песне "Когда закончатся войны", которую на днях выпустила вместе с рэпером Freel.

Эта коллаборация создалась осенью 2021 года, однако была обнародована только сейчас. Сама певица называет ее как будто каким-то Божьим провидением, говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

"Как бы мы объяснили детям очень тяжелые вещи? Иногда мы не можем всего показать. Мультипликация, которую создала художница Мария Оз к нашему клипу - она непростая, рассказывает о многих моментах, которые мы прошли во время войны. Но все равно в ней есть позитивные цвета, красивый финал, в котором закончится война, мы все выйдем на улицы, будем петь, обниматься. Это сейчас очень важно рассказать и детям, и взрослым о той надежде", - рассказала Джамала, говоря об экранизации.

Артистка отметила, что она уверена в победе Украины в этой войне, потому что мы бьемся за своих, за свой дом.

"Это песня о том дне, когда мы победим, а Россия прекратит свои захватнические войны, которых у нее немало", - объяснил новую работу Freel.

Напомним, 26 августа в Варшаве состоялся концерт британского певца Эда Ширана. На мероприятии выступила украинская группа "Антитела". Музыканты впервые вживую исполнили свою дуэтную композицию 2step.

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