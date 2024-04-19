Новый трек "Останній раз" группа записала совместно с исполнителями Adam и Balsam.

Известная украинская группа "KALUSH" 19 апреля презентовала новую песню "Останній раз". На этот раз группа записала трек совместно с украинскими исполнителями Adam и Balsam.

Как поделился солист "KALUSH", "Останній раз" - это романтическая песня, которая рассказывает об ощущении потери, но в то же время она дает надежду на новые свершения. В композиции присутствует немало монологов певцов и их размышления о любви. Также они воспевают разлуку и чувства людей.

"Йо, мы продолжаем создавать крутые коллаборации, поэтому ловите новый трек с Adam и Balsam - "Последний раз". Песня воспроизводит момент перед разлукой, где каждое слово и действие приобретают особое значение, демонстрируя любимому человеку его чрезвычайную важность. Слушайте наш первый совместный трек и делитесь впечатлениями", - написал в Instagram Олег Псюк.

Также о первом совместном проекте рассказал фронтмен группы "Adam". По его словам, он получил удовольствие от сотрудничества, потому что запись песни прошла легко и творчески.

"Это было очень интересное сотрудничество, несмотря на то, что раньше мы не сотрудничали. Это было впервые и это было так круто и легко, так творчески! Все были очень сильны в своем деле: ребята которые присоединились, наш аранжировщик и саундпродюсер Миша Мелкумян и Макс Козаченко, наш гитарист из "Adam". У нас получилась такая себе мужская встреча, где мы создали трек "Останній раз", который мне очень нравится. Надеюсь, что и вам он понравится", - поделился певец.

Напомним, ранее стало известно, что группа Kalush Orchestra распалась. Ее солист Олег Псюк рассказал, что произошло.

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