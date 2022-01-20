Положинский отметил, что восстанавливать группу ни в одном из ее вариантов пока не планирует.

Экс-лидер известной украинской группы "Тартак" Александр Положинский высказался относительно сегодняшнего заявления о распаде коллектива.

Соответствующий пост музыкант опубликовал на своей странице в Facebook.

"Сегодня группа Тартак окончательно прекратила свое существование. И хотя меня, как основателя, никто из музыкантов не предупредил, это не стало для меня неожиданностью - я этого давно ожидал и даже публично высказывал свои предположения относительно этого", - написал Положинский.

Экс-фронтмен отметил, что восстанавливать группу ни в одном из ее вариантов пока не планирует, однако творческую деятельность не будет прекращать, а песни "Тартака" по-прежнему будут звучать на его концертах. Также Положинский рассматривает варианты возможных одноразовых выступлений группы в честь определенных знаковых событий.

Читайте такжеЭкс-лидер группы "Тартак" Положинский отказался от ордена "За заслуги"Также он сообщил, что продолжает студийную работу над новыми песнями.

"Песни записываю и как Александр Положинский, и совместно с проектом Бувье, поэтому надеюсь в ближайшее время уже что-то обнародовать. Какие-то песни эксклюзивно буду обнародовать только на Патреоне - до времени официального релиза", - рассказал Положинский.

"Случайно наткнулся на список публикаций о прекращении существования Тартака. Пожалуй, их было и больше, но мне случилось где-то около тридцати. Подумалось, может если бы так активно освещали каждое более-менее значимое событие в жизни группы, то группы бы и не прекращали своего существования по собственному желанию", - добавил музыкант.

Также Положинский поблагодарил фанатов и коллег.

"Спасибо всем, кто был с нами! 25 лет, 10 альбомов, сотни и сотни концертов - без вас всего этого не было бы! Спасибо всем коллегам по группе, спасибо всем, кто сотрудничал и помогал, - мы все крутые!",- написал экс-лидер группы.

Напомним, Положинский решил уйти из "Тартака" еще зимой прошлого года. По его словам, сейчас он не имеет конкретных планов на будущее.

Рэпкор-группа "Тартак" была создана в 1996 году. За более 20 лет своего существования она выпустил 10 альбомов.

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