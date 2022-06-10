Кадр из клипа

На площадке YouTube появился клип на украинскую песню "Пливе кача", где российские пропагандисты поют о том, что случилось на заводе Азовсталь в Мариуполе. Цинично сниматься на фоне разбомбленного оккупантами завода решились российский певец и журналист Аким Апачев и малоизвестная исполнительница Дарья Фрей. Последняя на фоне Азовстали появилась с флагом России, также мелькает флаг непризнанной республики "ДНР". В клипе также показаны фашистские знаки. 

"Пливе кача, дівки хороводять

В "Азовсталі" демонів хоронять 

Серед степу палахала 

Богоматір родить немовлято 

Я не просив до вашого острову, ти мене винудив 

Як тобі ці палаючі посліди  

Це мій Крим, це мій дім, це моя земля

Я також забираю мову", - сказано в песне. 

Примечательно, что эти горе-артисты показали в своей видеоработе разбитые их же российской армией жилые районы Мариуполя, а также передвижение их техники с маркировкой "Z". В комментариях пользователи высказали свое мнение.

"Очень качественно сделанная пропаганда. Немудрено, что столько россиян ей верят",  "За эту песню придется отвечать", "Украинский язык никогда не был и не будет русским, ничего не смогли придумать нового?", "Люди, побойтесь Бога… Что же вы творите? Если у нас тут демоны, почему весь мир помогает нам, А против вас вводит санкции??? Больной народ, вам ничего не поможет… Дай Боже сил нашему народу выдержать эту напасть,  правда на нашей стороне! Мы добро! Мы свет! Мы любовь!", - пишут комментаторы. 

Напомним, Макс Корж выпустил мощный трек в поддержку Украины.

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