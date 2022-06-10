На руинах завода малоизвестны артисты спели о том, что "в Азовстали демонов хоронят" на мотив украинской песни "Пливе кача".

На площадке YouTube появился клип на украинскую песню "Пливе кача", где российские пропагандисты поют о том, что случилось на заводе Азовсталь в Мариуполе. Цинично сниматься на фоне разбомбленного оккупантами завода решились российский певец и журналист Аким Апачев и малоизвестная исполнительница Дарья Фрей. Последняя на фоне Азовстали появилась с флагом России, также мелькает флаг непризнанной республики "ДНР". В клипе также показаны фашистские знаки.

"Пливе кача, дівки хороводять

В "Азовсталі" демонів хоронять

Серед степу палахала

Богоматір родить немовлято

Я не просив до вашого острову, ти мене винудив

Як тобі ці палаючі посліди

Це мій Крим, це мій дім, це моя земля

Я також забираю мову", - сказано в песне.

Примечательно, что эти горе-артисты показали в своей видеоработе разбитые их же российской армией жилые районы Мариуполя, а также передвижение их техники с маркировкой "Z". В комментариях пользователи высказали свое мнение.

"Очень качественно сделанная пропаганда. Немудрено, что столько россиян ей верят", "За эту песню придется отвечать", "Украинский язык никогда не был и не будет русским, ничего не смогли придумать нового?", "Люди, побойтесь Бога… Что же вы творите? Если у нас тут демоны, почему весь мир помогает нам, А против вас вводит санкции??? Больной народ, вам ничего не поможет… Дай Боже сил нашему народу выдержать эту напасть, правда на нашей стороне! Мы добро! Мы свет! Мы любовь!", - пишут комментаторы.

Напомним, Макс Корж выпустил мощный трек в поддержку Украины.

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