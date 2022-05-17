Так, финал Евровидения в "Дия.TV" смотрели 1 млн. 102 тыс. 670 украинских болельщиков.

Более миллиона украинцев посмотрели финал "Евровидения-2022" в "Дия.TV".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram-канале.

"Подвели итоги трансляции самого главного песенного конкурса. Первый полуфинал собрал 486 787 зрителей. Второй — 113 124. Финал смотрели 1 102 670 украинских болельщиков", - говорится в сообщении.

Министр также поблагодарил Kalush за победу, а украинцев — за поддержку.

Как сообщал УНИАН, нынешний песенный конкурс Евровидение украинцы могли посмотреть в приложении "Дия".

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