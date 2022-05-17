Более миллиона украинцев посмотрели финал "Евровидения-2022" в "Дия.TV".
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram-канале.
"Подвели итоги трансляции самого главного песенного конкурса. Первый полуфинал собрал 486 787 зрителей. Второй — 113 124. Финал смотрели 1 102 670 украинских болельщиков", - говорится в сообщении.
Министр также поблагодарил Kalush за победу, а украинцев — за поддержку.
Как сообщал УНИАН, нынешний песенный конкурс Евровидение украинцы могли посмотреть в приложении "Дия".