В песне говорится о любви.

Хип-хоп исполнитель BLOCKBABY и группа KAZKA выпустили совместную песню "Під дощем", созданную в рамках шоу "Неймовірні дуети" на Новом канале.

У участников шоу было всего три дня, чтобы подготовить дуэт со своим звездным наставником. Для BLOCKBABY это стало настоящим испытанием, ведь ему нужно было не только написать песню, но и совместить свой хип-хоп стиль с мелодичным звучанием KAZKA.

"Я даю тебе 12 часов, за это время хочу услышать демочку о любви", - поставила условие Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA.

В результате сотрудничества появилась песня "Под дождем", которая рассказывает о силе любви и желании жить и вдохновляться, несмотря на проблемы.

BLOCKBABY отметил, что для него этот трек о чувствах, которые помогают пережить трудные времена.

Для молодого исполнителя сотрудничество с KAZKA стало новым этапом в творческом пути. Он выразил благодарность Александре Зарицкой и ее команде за поддержку и веру в эту песню.

Кто такая KAZKA

KAZKA - это популярная украинская музыкальная группа, исполняющая поп-музыку с элементами электро-фолка.

Группа была создана в 2017 году и быстро получила популярность благодаря своим хитам "Плакала", "Свята", "Песня смелых девушек" и другим.

Напомним, солистка группы KAZKA ответила на слухи о беременности.

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