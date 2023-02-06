Певица получила четыре премии "Грэмми".

Певица Бейонсе поставила рекорд по количеству "Грэмми". Никто кроме нее не смог получить за все время 32 статуэтки. На 65-й церемонии Бейонсе вручили 4 "Грэмми".

Во время получения наград певица с трудом сдерживала слезы. Она отметила, что старается не быть слишком эмоциональной. Бейонсе также заявила, что "пытается принять эту ночь".

На 65-й церемонии "Грэмми" певица получила четыре статуэтки. Альбом Renaissance одерждал небывалый успех, благодаря нему Бейонсе вручили статуэтку за лучший танцевально-электронный альбом.

Еще одну награду певица получила в категории "Лучшая песня в стиле R&B", статуэтку ей принесла композиция Cuff It. Третью "Грэмми" Бейонсе вручили за песню Break My Soul, она победила в категории "Лучшая танцевальная/электронная запись".

И четвертую "Грэмми" певица получила за победу в категории "Лучшее исполнение в традиционном стиле R&B". Эту статуэтку Бейонсе вручили за песню Plastic Off the Sofa.

Ранее рекордсменом по количеству полученных "Грэмми" был дирижер Георг Шолто. Ему удалось получить более 30 статуэток, это достижение даже вписывали в "Книгу рекордов Гиннеса".

Напомним, ранее УНИАН раскрыл полный список победителей "Грэмми".

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