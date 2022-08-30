Зрители остались в восторге от выступления Пивоварова, он смог многих растрогать.

Украинский певец Артем Пивоваров в эфире "Сніданку з 1+1" представил новую композицию "Тішся", которую он исполняет с артисткой Олей Поляковой. Но сегодня знаменитость спел ее сам.

Для артиста оборудовали студию в черно-белых тонах во время его выступления, это создало мощную атмосферу, которая вместе с сильным вокалом и проникновенными словами песни "мурашила" зрителя.

"Браво", - выкрикивал после выступления Егор Гордеев. "Очень-очень мощно, в твоем стиле", - сказала Неля Шовкопляс.

Артист отметил, что в течение полномасштабного вторжения России на территорию Украины будет выпускать песни исключительно на слова украинских писателей, ведь видит в этом важнейшую миссию.

Относительно сотрудничества с Олей Поляковой, которая стала для дуэта дебютной, Пивоваров отметил, что тренер "Голоса страны-12" - очень сильная вокалистка, и работа над треком проходила легко.

Певец заявил, что будет продолжать благотворительные концерты по всей Украине, а также выступать для наших защитников.

Напомним, 26 августа Артем Пивоваров и Оля Полякова выпустили совместную песню "Тішся". Эта работа стала частью культурного проекта Артема "Твои стихи, мои ноты". Так, согласно замыслу проекта, он с известными украинскими исполнителями поет песни, где музыку пишет сам, а слова берет из творчества известных писателей. Например, в основу "Тішся" лягло стихотворение Леси Украинки.

Ранее у Артема Пивоварова уже был дуэт с Надей Дорофеевой и Златой Огневич. Его совместная композиция с Огневич получила название "До весны", а с Дорофеевой - "Думы".

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