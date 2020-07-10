"Last Dance": группа "Время и Стекло" выпустила последний совместный клип (видео)

Ролик является своеобразным прощанием группы со зрителями.

Украинская группа "Время и Стекло" презентовала клип на песню Last Dance.

Премьерное видео вышло на YouTube-канале группы.

Ролик является своеобразным прощанием группы со зрителями.

Читайте также"Хороший, плохой, злой" и "Джанго освобожденный": самые известные работы "короля саундтреков" Эннио Морриконе (видео)

"Последний танец – это все, что нам осталось. Не хочу его кончать!" – поется в припеве. В клипе участники группы, Надя Дорофеева и Позитив, предстали в образе звезд, которые проводят пресс-конференцию и пускаются в пляс. "Мы не планируем уходить в вечный прощальный тур, просто карантин диктует свои правила и меняет планы: из-за пандемии перенеслись даты концертов прощального тура, но мы приедем во все запланированные концертные залы", – заверили Дорофеева и Позитив.

Режисcер ролика – Максим Шелковников, Денис Маноха. Слова песни написали Алексей Потапенко (Потап), Надежда Дорофеева, Инга Кагарлык, музыку – Потап и Алексей Завгородний (Позитив).

Как сообщал УНИАН, ранее украинские артисты Надя Дорофеева и Леша "Позитив" Завгородний подтвердили, что их дуэт "Время и Стекло" прекращает существование.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram