В сиквеле может вернуться один из героев, который считался погибшим.

Вышедший весной этого года зомби-боевик "Армия мертвецов" получит не только приквел, но и сиквел.

Об этом режиссер первого фильма Зак Снайдер рассказал в интервью изданию Inverse.

Продолжение приключений грабителей в охваченных вспышкой зомби-вируса США получило название "Планета мертвецов". Лента уже находится на раннем этапе разработки.

Зак Снайдер намекнул, что один из героев первого фильма, который считался погибшим, вернется в продолжении.

Читайте такжеАмериканцы боятся стать зомби из-за вакцины, как в "Я - легенда": сценарист над ними посмеялся"Было бы интересно узнать, что случилось с Людвигом, когда дверь сейфа закрылась. Убил его Зевс или нет? Что произошло? Мы так и не увидели его смерть, поэтому у него остались кое-какие шансы ... давайте просто предположим, что у Дитера есть шанс выжить", - говорит режиссер.

Сюжет "Армии мертвецов" посвящен группе наемников, которая пытается забрать деньги из казино в Лас-Вегасе во время вспышки зомби-вируса.

Как уже собщал УНИАН, Netflix собирается выпустить и приквел "Армии мертвецов" - фильм "Армия воров" будет посвящен ограблению в Европе, пока в США бушует зомби-вирус.

Автор: Станислав Кожемякин