Netflix выпустил официальный трейлер зомби-хоррора.

Netflix выпустил официальный трейлер зомби-хоррора "Армия мертвецов".

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Главную роль сыграли Дэйв Батиста, Элла Пернелл, Хирюки Санада. Также в актерскому составу присоединились Омари Хардвик, Тео Росси, Гаррет Диллахант, Рауль Кастильо, Ана де ла Регера и другие.

Согласно сюжету, группа наемников пытается забрать деньги из казино в Лас-Вегасе во время вспышки зомби-вируса. Премьера фильма состоится 21 мая 2021 года.

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Автор: Диана Могилевич