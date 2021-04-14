Кадр из фильма / Скриншот YouTube
Netflix выпустил официальный трейлер зомби-хоррора "Армия мертвецов".
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Главную роль сыграли Дэйв Батиста, Элла Пернелл, Хирюки Санада. Также в актерскому составу присоединились Омари Хардвик, Тео Росси, Гаррет Диллахант, Рауль Кастильо, Ана де ла Регера и другие.
Согласно сюжету, группа наемников пытается забрать деньги из казино в Лас-Вегасе во время вспышки зомби-вируса. Премьера фильма состоится 21 мая 2021 года.
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