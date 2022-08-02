С 3 по 13 августа киноленту представят на Международном кинофестивале в Швейцарии.

Появился трейлер социальной драмы "Как там Катя?" украинского производства. Киноленту режиссера Кристины Тинькевич покажут на Международном кинофестивале в Швейцарии. Мероприятие пройдет с 3 по 13 августа этого года.

Полнометражный фильм рассказывает о враче скорой помощи и матери-одиночке Анне, которая ищет справедливости в этом несовершенном мире. Главная роль досталась актрисе Анастасии Карпенко.

Киноленту создали при поддержке Государственного агентства Украины по кино.

Отметим, продюсерами "Как там Катя?" выступили Ольга Матат и Влад Дудко. Оператор-постановщик - Влад Воронин. Художник-постановщик - Влад Дудко. Звукорежиссер - Сергей Степанский.

Напомним, вышел трейлер украинского военного экшна "Снайпер. Белый Ворон". В украинский прокат фильм выйдет ко Дню Независимости 24 августа 2022 года.

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