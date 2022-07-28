В украинский прокат фильм выйдет ко Дню Независимости 24 августа 2022 года.

Вышел трейлер украинского военного экшна "Снайпер. Белый Ворон" о войне на Донбассе, основанного на реальных событиях.

Как сообщает пресс-служба Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет ко Дню независимости 24 августа 2022 года.

События фильма начинаются в 2013 году. Пацифист-чудак Николай Вороненко проводит экологический эксперимент: вместе со своей беременной женой Настей он живет в собственноручно вырытой норе на недавно приобретенной земле под Горловкой в Донецкой области. Супруги отказываются от вредных благ цивилизации, стремясь доказать человечеству, что жить в гармонии с природой в 21 веке возможно. Несмотря на бытовые трудности, семья чудаков чувствует себя счастливой и верит в ценность и успешность своего эксперимента.

Наивный мир Николая рушится с началом войны на Донбассе – боевики убивают беременную жену и дотла сжигают его дом. Не находя оправдания этой жестокости, он принимает судьбоносное решение и вступает в добробат в ряды снайперов. Сначала с чудака-математика насмехаются, но впоследствии, благодаря своей напористости, он доказывает, что с ним все-таки стоит считаться.

Режиссером фильма стал Марьян Бушан, для которого это дебютная режиссерская работа. Роли в фильме исполняют Павел Алдошин, Марина Кошкина, Андрей Мостренко, Роман Семисал, Олег Драч, Роман Ясиновский, Олег Шульга и другие.

Вас также могут заинтересовать новости: