Премьера фильма запланирована на 18 марта.

Культовая независимая студия A24 выпустила трейлер хоррора "X" о столкнувшихся с убийцами порноактерах.

Ролик опубликовали на YouTube-канале компании.

В описании к трейлеру отмечается, что премьера фильма запланирована на 18 марта.

Главные роли в ленте исполнили актрисы Миа Гот ("Суспирия", "Высшее общество"), Бриттани Сноу ("Идеальный голос") и рэпер Кид Кади.

Хоррор "Х": трейлер

Хоррор "Х": что известно о фильме

Читайте также"Девушка с татуировкой дракона" сыграет звезду Голливуда XX века Одри ХепбернРежиссером фильма выступил Тай Уэст. Он известен по съемкам некоторых эпизодов сериалов "Изгоняющий дьявола", "Сосны" и "Рассказы из петли". Кроме того, Тай работал над одним из фрагментов хоррор-антологии "З/Л/О".

Сюжет. События фильма происходят в 1979 году. Группа порнографов приезжает в загородный дом в Техасе на съемки фильма "Дочь фермера". Оказывается, что владеющие домом пожилые супруги психически нездоровы и убивают людей.

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