Премьера ленты автора и продюсера Алексея Комаровского состоится осенью 2022 года.

30 августа вышел официальный трейлер к фильму "Область героев". Кинолента основана на реальных событиях. Ее уникальность заключается еще и в том, что она рассказывает о героических историях простых украинцев, которые лично сыграли главные роли. Об этом сказано в описании к трейлеру на YouTube-канале "IdeaFilms".

Сообщается, что премьера в Украине состоится осенью 2022 года. Также планируется показ фильма в Европе, США, Канаде и Великобритании.

"Зритель увидит откровенную киноисповедь простых украинцев, которые, рискуя всем, спасли тысячи жизней в самом аду оккупации: в Буче, Ворзеле, Гостомеле, Ирпене и других городах и селах", - добавили создатели.

Відео дня:

Так, например, одна из историй, вошедших в фильм - это история о верующем отце 5 детей и 21-летнем атеисте. Они познакомились в Ирпене 7 марта. Их объединила одна цель - спасти как можно больше украинских жизней. С момента знакомства они героически вывозили мирных людей фактически из-под обстрелов. Спасти удалось более 11 тысяч человек.

Напомним, в сети появился трейлер украинского фильма "Клондайк" о войне на Донбассе.

Вас также могут заинтересовать новости: