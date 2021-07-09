Первый сезон анимационного сериала будет состоять из 10 эпизодов и стартует 11 августа 2021 года на Disney+.

Marvel Studios наконец опубликовала первый трейлер своего предстоящего анимационного сериада "Что если...?" (What If...?), который покажет, что было бы, если бы ключевые события киновселенной с самого начала развивались бы по-другому.

Перснонажей 10-серийного мультсериала озвучат те же актеры, которые озвучивали их в фильмах Marvel, в том числе Роберт Дауни-младший, Чедвик Боузман, Майкл Б. Джордан, Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Джереми Реннер, Марк Руффало, Себастиан Стэн, Хейли Этвелл, Доминик Купер, Карен Гиллан и многие другие.

Так, например, уже известно, что в альтернотивной версии Пегги Картер примет сыворотку суперсолдата и станет Мисс Британия, в то время как Капитан Америка превратится в зомби.

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В свою очередь Т’Чалла станет Звездным Лордом, а Эрик Киллмонгер - Черной пантерой. Последний при этом спасет Тони Старка от нападения, изменившего всю его жизни в первом "Железном человеке". Железного человека в видеорролике также показали в образе зомби.

Судя по трейлеру, каноническая шестерка Мстителей также подвергнется кадровым изменениям - в нее войдут Черная пантера, Звездный Лорд, Гамора и Тор. Еще двое персонажей остались за кадром.

Также в трейлере появился Локи, которому, вероятно, таки удалось собрать свою собственную армию.

Отметим, первый сезон анимационного сериала "Что если...?" будет состоять из 10 эпизодов и стартует 11 августа 2021 года на Disney+. Это будет уже четвертый по счету телесериал четвертой фазы кинематографической вселенной Marvel (после "Ванда/Вижен", "Сокол и Зимний солдат" и "Локи"). Также уже известно, что сериал продлен на 2 сезон, который также будет состоять из 10 серий.

Как сообщал УНИАН, 8 июля в мировой прокат наконец вышел супергеройский экшн "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли. В конце фильма зрителей ждет сцена после титра, где они получат намек на один из предстоящих сериалов киновселенной Marvel.

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Автор: Марина Григоренко