Съемки были приостановлены буквально через несколько дней после того, как их возобновили после карантина.

Сразу несколько авторитетных американских таблоидов сообщили, что британский актер Роберт Паттинсон сдал положительный тест на коронавирус, в результате чего съемки нового «Бэтмена» были остановлены всего через несколько дней после возобновления.

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Как сообщает The Vanity Fair, кинокомпания Warner Bros. не стала комментировать здоровье какого-либо конкретного работника, лишь подтвердив, что один из членов команды, работающей над фильмом, сдал положительный тест на Covid-19 и ушел на самоизоляцию. В связи с этим съемки временно приостановлены.

При этом собственный источник The Vanity Fair подтвердил, что заболел именно Роберт Паттинсон, исполняющий в картине главную роль миллиардера Брюса Уэйна, борющегося с преступностью под личиной супергероя Бэтмена.

Съемки новой версии истории о Бэтмене от режиссера Мэтта Ривза были приостановлены в марте 2020 года из-за карантина, к работе за пределами лондонских студий команда вернулась лишь несколько дней назад. Релиз фильма запланирован на 2021 год.

Первый тизер будущего фильма был представлен в середине августа 2020 года во время виртуального фестиваля DC Fandome.

Звезды и коронавирус

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Автор: Марина Григоренко