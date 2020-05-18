Детское Евровидение 2020: где и когда состоится

Второй год подряд конкурс будет принимать Польша.

Детский песенный конкурс Евровидение-2020 планируется провести в Польше. Это будет уже 18-е по счету Детское Евровидение.

Детское Евровидение 2020: дата и место проведения

Второй год подряд Детский песенный конкурс Евровидение пройдет в Польше, ведь в прошлом году победу в конкурсе одержала представительница данной страны Виктория Габор.

Песенный конкурс планируется провести в Варшаве в ноябре. В частности, десятки молодых талантливых певцов со всей Европы приглашены в польскую столицу в воскресенье, 29 ноября.

Слоган Детского Евровидения 2020 года

Европейский вещательный союз (EBU) и Польская общественная телекомпания (Telewizja Polska) представили официальный слоган Детского Евровидения.

Детский песенный конкурс в 2020 ргоду состоится под девизом "MoveTheWorld!", что означает "Двигай мир".

Как объясняется, концепция лозунги заключается в том, что, будучи детьми, мы ошибочно считаем, что все важные вещи делают известные люди – ученые, астронавты, спортсмены и актеры. Поэтому дети хотят стать ими. Но это не так: каждый день миллионы людей во всем мире выполняют свои повседневные обязанности с умением и заботой. Вместе они действительно двигают миром. Лозунг этого года чтит коллективную власть, которую мы держим вместе.

Как сообщал УНИАН, нынешний международный песенный конкурс Евровидение, который должен был проходить в Нидерландах, отменили в связи с пандемией коронавируса. Конкурс перенесли на 2021 год.

На днях состоялся онлайн-концерт Евровидения 2020. Его целью является объединение всех участников конкурса, которые должны представлять свои страны в Роттердаме.