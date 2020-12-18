Шоумен представил сольный танцевальный трек «Вечеринка года».

Владимир Остапчук, шоумен, стендап-комик, ведущий, показал еще одно свое альтер-эго и запел. Шоумен представил сольный танцевальный трек «Вечеринка года».

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«Я подумал, что этот 2020-ый год стоит провести, как надо. Пусть он уже наконец-то закончится, пока мы все не сошли с ума. На самом деле идея пришла ещё месяца два назад, уже тогда я надеялся поскорее проводить этот “чудный” год, — делится Владимир Остапчук. — Ведь знаете, в этом году даже вечеринки другие, не такие шумные и многочисленные. Поэтому я решил каким-то образом украсить новогодние праздники и сделал такой трек. Есть под него оливье и ждать Нового, надеюсь, более удачного, года будет чуть веселее».

Остапчук также планирует съемки клипа «Вечеринка года». Его режиссерами станут сами подписчики шоумена. Каким образом, артист пока не раскрывает, но говорит, что подготовил некий квиз.

Ранее Владимир Остапчук показал подарок, который подготовил жене к свадьбе.

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Автор: УНИАН