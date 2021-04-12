Группа выпустила песню / instagram.com/viagra_officially
Популярная группа ВИА Гра, которая сейчас выступает в обновленном составе представила новый трек "Родниковая вода".
Пока девушки исполнили песню только на одном из радио 9 апреля, но студийная версия выйдет уже 16 апреля.
История группы "Виа Гра":
- Группу создали в 2000 году в Киеве
- За время существования группа сменила несколько составов
- Всего бывший солисток группы оказалось 17 человек
- В группе пели такие популярные артистки как Вера Брежнева, Анна Седокова, Надежда Мейхер и Светлана Лобода
- На данный момент в составе группы выступают София Тарасова, Ульяна Синецкая и Ксения Попова
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