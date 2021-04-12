Популярная группа ВИА Гра, которая сейчас выступает в обновленном составе представила новый трек "Родниковая вода".

Пока девушки исполнили песню только на одном из радио 9 апреля, но студийная версия выйдет уже 16 апреля. 

История группы "Виа Гра":

  • Группу создали в 2000 году в Киеве
  • За время существования группа сменила несколько составов
  • Всего бывший солисток группы оказалось 17 человек
  • В группе пели такие популярные артистки как Вера Брежнева, Анна Седокова, Надежда Мейхер и Светлана Лобода
  • На данный момент в составе группы выступают София Тарасова, Ульяна Синецкая и Ксения Попова

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Автор: Диана Могилевич