ВИА Гра выпустила новый хит "Родниковая вода"

Студийная версия песни выйдет уже на этой недели.

Популярная группа ВИА Гра, которая сейчас выступает в обновленном составе представила новый трек "Родниковая вода". Пока девушки исполнили песню только на одном из радио 9 апреля, но студийная версия выйдет уже 16 апреля. История группы "Виа Гра": Группу создали в 2000 году в Киеве

За время существования группа сменила несколько составов

Всего бывший солисток группы оказалось 17 человек

В группе пели такие популярные артистки как Вера Брежнева, Анна Седокова, Надежда Мейхер и Светлана Лобода

На данный момент в составе группы выступают София Тарасова, Ульяна Синецкая и Ксения Попова Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: Диана Могилевич

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