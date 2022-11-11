Сериал станет доступен на Netflix 25 декабря 2022 года и будет состоять из 4 эпизодов.

Netflix выпустил первый тизер будущего фэнтези-минисериала "Ведьмак: Кровное происхождение" (The Witcher: Blood Origin), являющегося ответвлением и предысторией сериала "Ведьмак".

События сериала будут разворачиваться в ведьмацком мире Анджея Сапковского, но за 1200 лет до приключений ведьмака Геральта – во время Конъюнкции Сфер. Главной героиней станет воительница по имени Эйле, которая оставила свой клан и королеву, чтобы стать блуждающим музыкантом. Однако впоследствии девушке придется вновь взяться за оружие.

Главные роли в сериале исполняют София Браун (сериалы "Марчелла", "Захват"), Мишель Ео ("Крадущийся тигр, зтаившийся дракон", "Шанг-Чи и Легенда Десяти Колец", "Все везде и сразу") и Лоуренс О'Фуарейн (сериалы "Игра престолов", "Викинги").

Шоуранерами минисериала "Ведьмак: Кровное происхождение" выступают Лорен Шмидт-Гиссрих и Деклан де Барра, которые также работали над сериалом "Ведьмак" от Netflix.

Сериал станет доступным на Netflix 25 декабря 2022 года и будет состоять из 4 эпизодов.

Сериал "Ведьмак" от Netflix

Фэнтезийный сериал "Ведьмак" (The Witcher) основан на одноименной серии романов польского писателя-фантаста Анджея Сапковского, которые публиковались с 1986 по 2013 годы.

Главным героем франшизы обычно является ведьмак Геральт из Ривии, наделенный сверхъестественной физической силой, психической выносливостью и магическими навыками, добытыми вследствие мутации. Также центральными персонажами являются приемная дочь Геральта принцесса Цирилла и его возлюбленная чародейка Йеннефер.

По мотивам "Ведьмака", начиная с 2007 года, выпускаются видеоигры. Также историю дважды экранизировали. Сначала по мотивам произведений в 2002 году вышел польский телесериал "Ведьмак", а годом ранее был выпущен смонтированный из материалов сериала 130-минутный фильм.

В 2017 году Netflix начал разработку телесериала о ведьмаке. На данный момент вышло два сезона сериала – в 2019 и 2021 годах. Третий сезон планируют выпустить в 2023 году. Также в разработке находятся четвертый и пятый сезоны.

В экранизации "Ведьмака" от Netflix роль Геральта на данный момент исполняет английский актер Генри Кавилл ("Человек из стали", "Агенты U.N.C.L.E.", "Энола Холмс"). Впрочем, в конце октября 2022 года стало известно, что актер покинет проект после третьего сезона. Его должен заменить австралийский актер Лиам Хемсворт ("Голодные игры", "Неудержимые 2", "День независимости: Возрождение").

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