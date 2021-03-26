Действие сериала развернется за 1200 лет до "Ведьмака".

Актер Лоуренс О'Фуорейн ("Викинги", "Игра престолов") сыграет главную роль в сериале Тhe Witcher: Blood Origin (Ведьмак: Происхождение крови), который станет приквелом проекта с Генри Кавиллом.

Читайте такжеСериал "Ведьмак": раскрыт сюжет второго сезонаКак сообщается на странице проекта в соцсети, он сыграет роль Фьялла (Fjall), который был рожден в кругах воинов, защищающих короля. Персонажу предстоит в начале сериала пережить смерть близкого человека, который пал на поле боя, пытаясь его спасти. Чтобы найти путь к искуплению, герой жаждет мести.

Ранее стало известно, что главную женскую роль - воительницу Эйли - сыграет Джоди Тернер-Смит ("Квин и Слим").

Действие сериала развернется за 1200 лет до "Ведьмака". Мини-сериал будет состоять из шести эпизодов, шоураннером выступит Деклан де Барра, задействованный и в оригинальном шоу.

Съемки второго сезона "Ведьмака" в настоящий момент проходят в Великобритании. Предположительно, новый сезон сериала выйдет в 2021 году, передает 112ua.tv.

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Автор: Ирина Погорелая