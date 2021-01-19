Съемки второго сезона "Ведьмака" приостанавливались уже несколько раз. Связано это с пандемией коронавируса.
Читайте такжеЗвезда "Гарри Поттера" решил уйти из кино
Об этом сообщает popcornnews.
А затем беда настигла и главного актера Генри Кавилла. Во время съемок он травмировал ногу. Сейчас он чувствует себя намного лучше и даже вернулся к работе над фильмом.
Ранее предполагалось, что второй сезон выйдет в конце лета. Но скорее всего премьеру перенесут на осень.
Напомним, что первый сезон "Ведьмака" представил зрителям адаптацию рассказов Анджея Сапковского, и шоу сразу заручилось поддержкой тех, кто давно знаком с творчеством писателя. Шоураннер проекта пообещала зрителям еще больше фантастики и новых героев, которые сыграют ключевую роль.
Другие новости УНИАН:
- Warner Bros. презентовала тизер всех кинопремьер 2021 года (видео)
- СМИ узнали, кто заменит Саманту в сериале "Секс в большом городе"
- Раскрыты подробности спецвыпуска сериала "Друзья"
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram