Съемки переносят из-за коронавируса.

Съемки второго сезона "Ведьмака" приостанавливались уже несколько раз. Связано это с пандемией коронавируса.

Читайте такжеЗвезда "Гарри Поттера" решил уйти из кино

Об этом сообщает popcornnews.

А затем беда настигла и главного актера Генри Кавилла. Во время съемок он травмировал ногу. Сейчас он чувствует себя намного лучше и даже вернулся к работе над фильмом.

Ранее предполагалось, что второй сезон выйдет в конце лета. Но скорее всего премьеру перенесут на осень.

Напомним, что первый сезон "Ведьмака" представил зрителям адаптацию рассказов Анджея Сапковского, и шоу сразу заручилось поддержкой тех, кто давно знаком с творчеством писателя. Шоураннер проекта пообещала зрителям еще больше фантастики и новых героев, которые сыграют ключевую роль.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН