Сериал "Вся кремлевская рать" расскажет, каким образом скромный сотрудник КГБ Владимир Путин превратился в жестокого тирана и кто позволил ему это сделать.

Известный украинский продюсер Александр Роднянский готовит новый сериал о становлении режима президента России Владимира Путина.

Об этом пишет Variety.

Роднянский описывает будущий сериал "Вся кремлевская рать" (All the Kremlin’s Men) как "реальную ужасающую историю о том, как человек, изменивший мир, получил возможность сделать это" и сравнивет его с хитовым шоу "Карточный домик" о политических интригах в США.

Сериал будет создан лос-анджелесской компанией Роднянского AR Content, а в его основу ляжет бестселлер известного репортера Михаила Зыгаря, бывшего главного редактора российского независимого телеканала "Дождь". Книга основана на необычной серии интервью с ближайшим окружением Путина.

Отмечается, что сериал расскажет о том, как скромный бывший офицер КГБ стал одним из самых страшных политиков в мире, приоткроет завесу над тем, что происходит за стенами Кремля, и покажет, как действует Путин и его ближайшее окружение. Также сериал охватит события, которые повлияли на приход российского президента к власти и предшествовали вторжению России в Украину 24 февраля.

Сам Роднянский обещает, что сериал проследит эволюцию мышления Путина. По словам продюсера, несмотря на то, что Путин всегда подавлял местные СМИ, он поначалу пытался добиться расположения Запада. Но после войны в Ираке и особенно после революций в Грузии и в Украине Путин почувствовал себя преданным. "Война, которую он ведет в Украине, – прямое следствие этого чувства", – считает Роднянский. – "Вся кремлевская рать" покажет международной аудитории, как шаг за шагом разум Путина растворялся в теориях заговора, и как люди вокруг него использовали его глубокие страхи и недоверие к западным ценностям, которые он всегда считал циничной ложью".

Отметим, украинский продюсер Александр Роднянский родом из Киева начинал свою карьеру в Украине в конце 1980-х, однако с начала 2000-х жил и работал в России. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года Роднянский выехал из России и критикует действия Кремля. Лауреат нескольких десятков престижных наград и номинаций, включая "Оскар" и Канны.

Как сообщал УНИАН, 17 мая 2022 года президент Украины Владимир Зеленский, выступая на открытии Каннского кинофестиваля, призвал кинематограф не молчать о российской диктатуре и войне в Украине.