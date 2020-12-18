Многие уверены, что показывать английскую королеву в таком образе — неправильно.

В сети не утихает обсуждение мини-сериала британского телеканала Channel 5 о жизни Анны Болейн. Главную роль в нем сыграет темнокожая актриса Джоди Тернер-Смит.

Читайте также"Оскар": к церемонии не допустят фильмы без участия темнокожих и представителей ЛГБТТо, что в королеву перевоплотится темнокожая звезда, изрядно возмутило сеть. Хейтеры раскритиковали такое решение авторов сериала.

Многие уверены, что показывать английскую королеву в таком образе — неправильно. Они требуют подобрать на эту роль другую актрису.

"Анна Болейн была белокожей. Смешно показывать ее иной", "Это жалко! А как же история?", "Не могу дождаться, когда Мел Гибсон сыграет Манделу", "Мир сошел с ума", "Как мир отреагирует, если белый человек сыграет Мартина Лютера Кинга? Это нонсенс", - пишут в сети.

Посмотреть кадры со съемок сериала можно по линку.

Сериал об Анне Болейн: что известно

Ранее авторы сериала объявили имя главной актрисы, которая сыграет Анну Болейн, - Джоди Тернер-Смит. Название проекта в данный момент неизвестно. Вероятнее всего, сериал будет называться "Анна Болейн".

Дата выхода мини-сериала также остается неизвестной.

Кто такая Анна Болейн

Анна Болейн - вторая супруга короля Англии Генриха VIII и мать королевы Елизаветы I.

Брак Генриха и Анны, а также ее последовавшая казнь, сделали ее ключевой фигурой политических и религиозных потрясений, положивших начало Реформации в Англии.

Ранее в сети разгорелись споры вокруг киноадаптации "Русалочки": на роль главной героини Ариэль была утверждена чернокожая певица Хейли Бейли.

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Автор: Ольга Робейко