Главную роль в фильме сыграет Том Харди.

В сети появился трейлер фильма "Веном: Да будет Карнаж", в котором главную роль сыграет именитый актер Том Харди.

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Харди сыграет роль Эдди Брока. Также к актерскому составу присоединится и Вуди Харрельсон. Ему дали роль Клетуса Кэсседи.

В трейлере показывают бытовую жизнь Эдди Брока - симбиот готовит своему носителю яичницу. А затем показывается смертная казнь Клетуса, в которую вмешивается Карнаж.

Первоначальная дата премьеры была запланирована на 2 октября 2020 года, однако затем её перенесли из-за пандемии коронавируса.

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Автор: Диана Могилевич