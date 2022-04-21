На сегодняшний день открылись три кинотеатра.

С 21 апреля в Киеве постепенно начали открываться кинотеатры. При этом ночных сеансов пока не будет.

Об этом сообщает портал КинотеатрUA.

На данный момент открылись три кинотеатра - "Мультиплекс" в ТЦ Караван и ТРК Комод и "Планета кино" в торгово-развлекательном центре River Mall.

21 апреля можно посмотреть такие фильмы как "Веном 2: Карнаж", "Время", "Верить", "Кролик Петрик: Побег в город", "Черкассы", "Человек-паук: Нет пути домой", "Падение Луны" и другие.

Отметим, в Киеве сохраняется комендантский час с 22:00 до 5:00. Несмотря на то, что город постепенно оживает, мэр Виталий Кличко просит соблюдать правила безопасности.

Кроме того, Кличко рекомендует пока не возвращаться в столицу. По его словам, в Киеве пока сохраняется опасная ситуация. Возвращаться можно будет только после того, как будут разминированы все боеприпасы.

Вас также могут заинтересовать новости: