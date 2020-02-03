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Фестиваль UPark объявил первого хэдлайнера

12:44, 03 февраля 2020
Кино и музыка
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My Chemical Romance являются американской рок-группой / msn.com

Об этом сообщается на странице организаторов в Facebook.

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"Возвращение после 6-летнего молчания и практически полный солдаут на всех заявленных площадках. My Chemical Romance - первый хэдлайнер UPark Festival 2020 Сегодня объявляем еще одного участника лайнапа", - говорится в сообщении.

My Chemical Romance являются американской рок-группой, пишущей музыку в таких стилях как альтернативный рок, панк-рок, постхардкор и поп-панк.

Отметим, что в комментариях под ним многим пользователи возмутились тем, что даты UPark пересекаются с датами проведения еще одного популярного музыкального фестиваля в Киеве Atlas Weekend (8-12 июля).

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Теги: #Киев#фестиваль