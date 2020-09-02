Группа выступит в Киеве / facebook.com/uparkfestival/
Gorillaz станут хедлайнерами фестиваля UPark, который пройдет в Киеве 11 июля 2021 года.
"Они уже показали просто невероятное шоу в 2018, отчего каждое фанатское сердце от счастья и эйфории выскакивало из груди. И мы уверены - в следующем году будет еще ярче и драйвовей", - сказано в официальном заявлении.
Другие новости по теме:
- Бон Джови снял клип о пандемии коронавируса
- MTV в Нью-Йорке: подробности вручения премии
- Клип на песню The Weeknd стал лучшим видео года по версии MTV
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram