Gorillaz станут хедлайнерами фестиваля UPark, который пройдет в Киеве 11 июля 2021 года.

"Они уже показали просто невероятное шоу в 2018, отчего каждое фанатское сердце от счастья и эйфории выскакивало из груди. И мы уверены - в следующем году будет еще ярче и драйвовей", - сказано в официальном заявлении.