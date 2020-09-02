Группа выступит в Киеве / facebook.com/uparkfestival/

"Они уже показали просто невероятное шоу в 2018, отчего каждое фанатское сердце от счастья и эйфории выскакивало из груди. И мы уверены - в следующем году будет еще ярче и драйвовей", - сказано в официальном заявлении.

Другие новости по теме:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН