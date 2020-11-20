«Земля голубая, будто апельсин» Ирины Цилык выходит в украинский прокат 26 ноября. Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале «Сандэнс», где он получил премию за лучшую режиссуру в категории мирового документального кино.

«Земля голубая, будто апельсин» – полнометражный дебют режиссерки и писательницы Ирины Цилык, который стал настоящей документальной сенсацией года. Фильм рассказывает о семье, которая живет в «красной зоне» Донбасса, где военные действия продолжаются уже долгое время. Преодолевая ежедневные травмы существования в прифронтовой зоне, 36-летняя Анна сама воспитывает четверых детей. Но, несмотря на все трудности, эта семья очень дружная и жизнерадостная. Мама и дети имеют много увлечений, играют на различных музыкальных инструментах и даже самостоятельно снимают фильмы о своей жизни во время войны.

«Мысль о том, что наконец-то все смогут увидеть наш фильм на больших экранах, очень вдохновляет меня. Когда-то, еще в институте, мы учили, что такое "зрелищная ситуация": это совокупность различных факторов, от мягкости кресел до качества изображения, звука и т.д., которые влияют на восприятие кино. Поэтому я желаю зрителям, чтобы зрелищная ситуация была благоприятной, и ничто не помешало вам окунуться в мир наших героев, которые несмотря на все трудности, продолжают любить жизнь. До встречи на больших экранах Украины!» – комментирует Ирина Цилык.

Мировая премьера «Земли голубой, будто апельсин» состоялась в конкурсной секции World Documentary Competition кинофестиваля «Сандэнс», где лента получила Премию за лучшую режиссуру документального фильма. Украинское кино было впервые представлено в конкурсной программе этого известного и крупнейшего в США фестиваля независимого кино. Европейская премьера прошла на 70-м Берлинском кинофестивале в рамках программы Generation 14Plus, а украинская – на Международном фестивале документального кино о правах человека Docudays UA, где «Земля голубая, будто апельсин» стала лучшим фильмом Национального и Международного конкурса.

Фильм продолжает успешную фестивальную историю, в частности, получил Гран-при и награду за «Лучшую операторскую работу» крупнейшего польского фестиваля документальных фильмов Millennium Docs Against Gravity, награжден как «Лучший дебют» на кинофестивале Biografilm в Италии, признан «Лучшим фильмом о правах человека» на DokuFest в Косово и вошел в официальную программу престижных международных кинофестивалей: CPH:DOX в Дании, Hot Docs в Канаде, MoMA Doc Fortnight в США, IDFA в Нидерландах – крупнейшего кинофестиваля документального кино в мире, и еще более 60 других фестивалей. Также «Земля голубая, будто апельсин» признана лучшим документальным фильмом года по версии Национальной премии кинокритиков КИНОКОЛО.

Фильм создан украинской продакшн-компанией «Альбатрос Коммуникос» (продюсерка Анна Капустина) и литовской продакшн-компанией «Мунмейкерс» (продюсерка Гедре Жицките) при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Литовского киноцентра и IDFA Bertha Fund (Нидерланды). Съемки проходили в 2017-2019 годах в Красногоровке, Авдеевке, Курахово Донецкой области, а также в Киеве.

В широкий украинский прокат «Земля голубая, будто апельсин» выйдет 26 ноября. Накануне, 25 ноября, в столичном кинотеатре «Киевская Русь» состоится премьерный показ при участии творческой группы и героев фильма.

Также в киевских кинотеатрах состоится серия специальных показов при участии членов съемочной группы фильма: 26 ноября в кинотеатре «Жовтень»; 27 ноября в кинотеатре «Планета Кино» РЦ Блокбастер, а также в кинотеатрах «Синема Сити» и «KINO42». Подробная информация о показах – на сайтах кинотеатров.

Медиапартнеры:Фокус, Донбасс. Реалии, Новое время, The Village Україна, Moviegram, Kino-teatr

Материалы фильма:

Постер и кадры

Трейлер (Youtube)

Трейлер (MOV)

Дополнительная информация: Татьяна Малая, +38 093 1683862, mala.socio@gmail.com

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Автор: УНИАН