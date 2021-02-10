Два украинских фильма "Атлантида" и "Земля голубая, будто апельсин" ранее были номинированы на премию "Оскар". Но в опубликованном списке их не оказалось.
Читайте такжеСериал "Уокер" продлят на второй сезон
"Атлантиду" отправили в категорию "Фильм на иностранном языке". А вот вторая кинолента должна была бороться с 238 другими фильмами в категории "Документальный полнометражный фильм".
Пока официальная киноакадемия обнародовала список в девяти номинациях их 23. Возможно, позже украинские фильмы появятся в списках.
Атлантида
Земля голубая, будто апельсин
Лучший документальный фильм:
- "Все Борьба за демократию"
- "Молодые политики"
- "Коллектив"
- Crip Camp
- "Дик Джонсон мертв"
- "Гунда"
- MLK / FBI
- "Агент кротов"
- "Мой учитель - осьминог"
- "Ноктюрн"
- "Художник и вор"
- "76 дней"
- "Время"
- "Охотники за трюфелями"
- "Добро пожаловать в Чечню"
Лучший международный художественный фильм:
- "Куда ты идешь, Аидо"
- "Агент кротов"
- "Шарлатан"
- "Еще по одной"
- "Двое из нас"
- "Проклятие Ла ЛА ЙОРОНА"
- "Лучшее время"
- "Дети солнца"
- "Ночь королей"
- "Я больше не здесь"
- "Надежда"
- "Коллектив"
- "Дорогие товарищи"
- "Солнце"
- "Человек, который продал свою кожу"
Лучший грим и прически:
- "Хищные птицы"
- "Эмма"
- "Глория"
- "Элегия Гиллбилли"
- "Мистер Джангл и рождественская путешествие"
- "Мелочи"
- "Ма Рейни: Мать блюза"
- "Манк"
- "Одна ночь в Майами..."
- "Пиноккио"
Лучшая музыка к фильму:
- "Аммонит"
- "Метель душ"
- "Пятеро одной крови"
- "Человек-невидимка"
- "Мистер Джангл и рождественская путешествие"
- "Мелочи"
- "Жизнь впереди"
- "Манк"
- "Полуночное небо"
- "Минар"
- "Мулан"
- "Новости со всего мира"
- "Душа"
- "Тенет"
- "Суд над чикагской семеркой"
Лучшие визуальные эффекты:
- "Хищные птицы"
- "Бладшот"
- "Манк"
- "Любовь и монстры"
- "Полуночное небо"
- "Айван, единственный и неповторимый"
- "Мулан"
- "Добро пожаловать в Чечню"
- "Душа"
- "Тенет"
Другие новости УНИАН:
- Украинский фильм "СТОП-ЗЕМЛЯ" отобран на конкурс Берлинале-2021
- Том Круз прибыл в Абу-Даби для съемок фильма "Миссия невыполнима 7"
- Disney закрывает создавшую "Ледниковый период" студию
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram