Атлантиду номинировали на &quot;Оскар&quot; / фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)

Два украинских фильма "Атлантида" и "Земля голубая, будто апельсин" ранее были номинированы на премию "Оскар". Но в опубликованном списке их не оказалось.

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"Атлантиду" отправили в категорию "Фильм на иностранном языке". А вот вторая кинолента должна была бороться с 238 другими фильмами в категории "Документальный полнометражный фильм".

Пока официальная киноакадемия обнародовала список в девяти номинациях их 23. Возможно, позже украинские фильмы появятся в списках.

Атлантида

Земля голубая, будто апельсин

Лучший документальный фильм:

  • "Все Борьба за демократию" 
  • "Молодые политики" 
  • "Коллектив" 
  • Crip Camp
  • "Дик Джонсон мертв" 
  • "Гунда"
  • MLK / FBI
  • "Агент кротов" 
  • "Мой учитель - осьминог" 
  • "Ноктюрн" 
  • "Художник и вор" 
  • "76 дней" 
  • "Время" 
  • "Охотники за трюфелями" 
  • "Добро пожаловать в Чечню" 

Лучший международный художественный фильм:

  • "Куда ты идешь, Аидо"
  • "Агент кротов" 
  • "Шарлатан" 
  • "Еще по одной"
  • "Двое из нас"
  • "Проклятие Ла ЛА ЙОРОНА" 
  • "Лучшее время"
  • "Дети солнца" 
  • "Ночь королей"
  • "Я больше не здесь" 
  • "Надежда" 
  • "Коллектив" 
  • "Дорогие товарищи"
  • "Солнце" 
  • "Человек, который продал свою кожу" 

Лучший грим и прически:

  • "Хищные птицы"
  • "Эмма" 
  • "Глория" 
  • "Элегия Гиллбилли" 
  • "Мистер Джангл и рождественская путешествие"
  • "Мелочи"
  • "Ма Рейни: Мать блюза" 
  • "Манк" 
  • "Одна ночь в Майами..." 
  • "Пиноккио" 

Лучшая музыка к фильму:

  • "Аммонит"
  • "Метель душ" 
  • "Пятеро одной крови" 
  • "Человек-невидимка"
  • "Мистер Джангл и рождественская путешествие" 
  • "Мелочи" 
  • "Жизнь впереди" 
  • "Манк" 
  • "Полуночное небо" 
  • "Минар" 
  • "Мулан"
  • "Новости со всего мира" 
  • "Душа"
  • "Тенет" 
  • "Суд над чикагской семеркой" 

Лучшие визуальные эффекты:

  • "Хищные птицы"
  • "Бладшот" 
  • "Манк" 
  • "Любовь и монстры" 
  • "Полуночное небо" 
  • "Айван, единственный и неповторимый" 
  • "Мулан" 
  • "Добро пожаловать в Чечню" 
  • "Душа" 
  • "Тенет" 

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Автор: Диана Могилевич