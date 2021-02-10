Официальная киноакадемия пока огласила список только в 9 номинациях из 23.

Два украинских фильма "Атлантида" и "Земля голубая, будто апельсин" ранее были номинированы на премию "Оскар". Но в опубликованном списке их не оказалось.

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"Атлантиду" отправили в категорию "Фильм на иностранном языке". А вот вторая кинолента должна была бороться с 238 другими фильмами в категории "Документальный полнометражный фильм".

Пока официальная киноакадемия обнародовала список в девяти номинациях их 23. Возможно, позже украинские фильмы появятся в списках.

Атлантида

Земля голубая, будто апельсин

Лучший документальный фильм:

"Все Борьба за демократию"

"Молодые политики"

"Коллектив"

Crip Camp

"Дик Джонсон мертв"

"Гунда"

MLK / FBI

"Агент кротов"

"Мой учитель - осьминог"

"Ноктюрн"

"Художник и вор"

"76 дней"

"Время"

"Охотники за трюфелями"

"Добро пожаловать в Чечню"

Лучший международный художественный фильм:

"Куда ты идешь, Аидо"

"Агент кротов"

"Шарлатан"

"Еще по одной"

"Двое из нас"

"Проклятие Ла ЛА ЙОРОНА"

"Лучшее время"

"Дети солнца"

"Ночь королей"

"Я больше не здесь"

"Надежда"

"Коллектив"

"Дорогие товарищи"

"Солнце"

"Человек, который продал свою кожу"

Лучший грим и прически:

"Хищные птицы"

"Эмма"

"Глория"

"Элегия Гиллбилли"

"Мистер Джангл и рождественская путешествие"

"Мелочи"

"Ма Рейни: Мать блюза"

"Манк"

"Одна ночь в Майами..."

"Пиноккио"

Лучшая музыка к фильму:

"Аммонит"

"Метель душ"

"Пятеро одной крови"

"Человек-невидимка"

"Мистер Джангл и рождественская путешествие"

"Мелочи"

"Жизнь впереди"

"Манк"

"Полуночное небо"

"Минар"

"Мулан"

"Новости со всего мира"

"Душа"

"Тенет"

"Суд над чикагской семеркой"

Лучшие визуальные эффекты:

"Хищные птицы"

"Бладшот"

"Манк"

"Любовь и монстры"

"Полуночное небо"

"Айван, единственный и неповторимый"

"Мулан"

"Добро пожаловать в Чечню"

"Душа"

"Тенет"

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Автор: Диана Могилевич