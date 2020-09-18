Книга «Форрест Гамп», вышедшая в 1986 году, стала самой популярной работой Грума.

Американский писатель, автор романа «Форрест Гамп» Уинстон Грум умер в возрасте 77 лет.

Читайте такжеУмерла знаменитая французская певица и актрисаОб этом сообщила мэр города Фэрхоп штата Алабама Карин Уилсон. Грум жил в этом городе. Причина смерти не уточняется.

«С огромной грустью сообщаю новость о смерти нашего дорогого друга Уинстона Грума. Город Фэрхоп сегодня потерял культового автора», - написала Уилсон в Facebook.

Книга «Форрест Гамп», вышедшая в 1986 году, стала самой популярной работой Грума. Ее экранизация получила шесть премий «Оскар» и три премии «Золотой глобус». В 1995 году писатель издал продолжение книги «Гамп и компания». Уинстон Грум также известен как автор книг в жанре нон-фикшн.

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Автор: УНИАН