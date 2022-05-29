3 июня 2022 года выйдут сразу три эпизода.

Премьера третьего сезона сериала "Пацаны" (The Boys) состоится 3 июня 2022 года. В этот день покажут сразу три эпизода, а остальные пять будут выходить раз в неделю. Главные роли исполнили Карл Урбан, Эрин Мориарти, Лас Алонсо, Джек Куэйд, Карен Фукухара, Энтони Старр, Чейс Кроуфорд, Джесси Ашер, Доминик МакЭллигот и Нэйтан Митчелл.

В центре сюжета - история парня по имени Хьюи, чья девушка погибла в результате неосторожности супергероя по имени A-Train. Хьюи, желая отомстить, присоединяется к отряду "Пацаны", который регулируют деятельность супергероев.

События сериала происходят в альтернативной вселенной, где супергерои работают на корпорацию Vought International, делая из спасения людей шоу.

Самые знаменитые супергерои входят в так называемую "Семерку". Герои там пародируют самых популярных героев комиксов, показывая свою не самую лучшую сторону: Хоумлендер – Супермена, Королева Мэйв – Чудо-женщину, Солдатик – Капитана Америка, Подводный – Аквамена, и так далее. Оказалось, что моральные качества людей со сверхспособностями далеко не такие идеальные - они шантажируют друг друга, конфликтуют, употребляют запрещенные вещества, а также нередко убивают невинных. Противостоит им группа мстителей, которые называют себя "Пацаны".

Напомним, фильм "Почему я живой" одержал победу в одной из номинаций на фестивале в Каннах.

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