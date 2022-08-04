Эти фильмы с Джаредом Лето вам точно понравятся.

Американский актер Джаред Лето уже давно похитил женские сердца. Он не только красавчик, но и талантливый актер, получивший множество престижных кинонаград.

Сегодня предлагаем вам посмотреть лучшие 5 фильмов с его участием.

"Далласский клуб покупателей"

За роль в этом фильме, где Джпред сыграл трансгендерную женщину, его наградили премией Гильдии киноактёров США. В центре сюжета электрик, у которого в 1986 году обнаружили СПИД. Тогда врачи буквально вынесли ему приговор: жить ему осталось полгода. Но мужчина не был согласен с таким исходом событий, поэтому сделал все, чтобы продлить себе жизнь. А затем подпольно начал помогать и другим.

"Отряд самоубийц"

В 2014 году актер получил роль Джокера в экранизации комиксов DC "Отряд самоубийц" (2016). В июне 2018 года было объявлено, что Лето сыграет ещё одного персонажа комиксов, на этот раз Marvel, вампира Майкла Морбиуса в одноимённом фильме.

Фильм расскажет о правительстве, решившем дать команде суперзлодеев шанс на искупление. Подвох в том, что их отправляют на миссию, где они, вероятнее всего, погибнут.

"Морбиус"

Майкл Морбиус с детства страдает от редкого заболевания крови и всю свою сознательную жизнь посвятил поискам лекарства. В какой-то момент Майкл видит возможное спасение в крови летучих мышей и решается на рискованный эксперимент. Опыт вызывает неожиданную реакцию: вступив в связь с больными клетками, он меняет тело Морбиуса, превращая его в кровожадного монстра.

"Лоскутное одеяло"

Юная Финн, студентка Беркли, приезжает на летние каникулы к своей бабушке, чтобы вдали от городской суеты написать дипломную работу. В уютной гостиной бабушкиного поместья каждый день собираются ее близкие подруги и за разговорами и чаепитием, не торопясь, шьют лоскутное одеяло.

Выслушав поучительные истории о счастье и горе, верности и предательстве, измене и настоящей любви, обиде и всепрощении, Финн теперь предстоит сдать экзамен поважней защиты диплома - ей придется разобраться в своих желаниях, понять себя и определиться со своим местом в жизни.

К слову, для Джареда Лето роль в этом фильме была первой. А его партнершей стала актриса Вайнона Райдер.

"Комната страха"

Мэг Олтман с дочерью Сарой въехала в свой только что купленный дом, ранее принадлежащий миллионеру. Хороший дом, в хорошем районе, казалось бы идеальное место для жизни. Но однажды в этот дом пробираются три грабителя, один из которых персонаж Джареда Лето. В этой картине он сыграл самого неуклюжего из всех трех преступников.

Вас также могут заинтересовать новости: