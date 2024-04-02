УНИАН подготовил подборку новых комедий 2024 года, которые уже доступны к просмотру онлайн.

Киноиндустрия пополнилась новыми комедиями в 2024 году, которые уже успели получить большую популярность.

В частности, высокими оценками в рейтинге IMDb были награждены "Аутсайдеры", "Лиза Франкенштейн" и "Аргайл: Супершпион". Кроме того, для просмотра уже доступны две новинки американского производства "Воздушное ограбление" и "Красотки в бегах".

"Лиза Франкенштейн"

Lisa Frankenstein (США, 2024, комедия/ужасы/мелодрама)

Дебютантка в мире кино Зельда Уильямс представила свой первый продукт, в котором показала историю монстра Франкенштейна в формате комедийной мелодрамы. Лиза влюбилась в мужчину, памятник на кладбище которого заинтересовал ее. Впоследствии выяснилось, что возлюбленный удивительным образом воскрес. Главные роли сыграли Кэтрин Ньютон и Коул Спроус.

"Красотки в бегах"

Drive-Away Dolls (США, Великобритания, 2024, комедия/криминал)

Две подруги Джейми и Мэриан не испытывают удовольствия от своей жизни и спонтанно решают поехать в путешествие на авто в американскую Флориду. Девушки случайно в прокате авто арендуют машину злоумышленников. Выясняется, что они оставили в багажнике свой чемодан. Фильм стал первым сольным проектом Итана Коэна. Сценарий к ленте написал сам режиссер и его жена Триша Кук. Главные роли сыграли Маргарет Куэлли и Джеральдин Вишванатан.

"Аутсайдеры"

The Underdoggs (США, 2024, комедия/спорт)

Это новинка среди спортивных фильмов, которая в комедийном формате показывает историю бывшей звезды американского футбола Джейсона Дженнингса. Его жизнь насыщена различными приключениями. Так, после очередной выходки его назначают тренером в юношескую футбольную команду Лонг-Бич. Изюминкой фильма является Снуп Догг, который сыграл одну из главных ролей.

"Аргайл: Супершпион"

Argylle (Великобритания, США, 2024, комедия/боевик)

Писательница и автор романов о шпионе Аргайле Элли Конвей встречает настоящего агента Эйдена. Он сообщает женщине о том, что за ней следят и истории из ее книг стали реальностью. Главную роль злодея сыграл Брайан Крэнстон и в фильме он делает все, чтобы Элли написала для него новую главу о жизни. Кроме того, среди актеров ленты также есть Брайс Даллас Говард, София Бутелла, Генри Кавилл, Дуа Липа, Сэм Роквелл, Джон Сина, Сэмюэл Джексон.

"Воздушное ограбление"

Lift (США, 2024, комедия/боевик/приключения)

Профессиональный грабитель Сайрус Уитакер, чтобы не попасть в тюрьму, начинает сотрудничать с Интерполом. Агент Эбби, у которой был роман с грабителем, просит его ограбить европейского банкира, потому что он сотрудничает с террористами. Банкир планирует отправить самолетом золото на 500 млн долларов. Главный герой собирает команду и вместе они начинают готовиться к ограблению на высоте 12 тыс. метров.

Также вы можете посмотреть 10 главных сериалов апреля, в частности "Рипли", "Шугар", "Фолаут" и "Симпатик".

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