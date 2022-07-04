Эти киноленты точно понравятся любителям загадочных историй.

Эти киноленты понравятся всем любителям ужастиков.

Страна призраков

Главная героиня фильма - Бэт. Она возвращается в родные места, где много лет назад с ее семьей произошла беда. В полузаброшенном старинном особняке живут ее мать и сестра. Они помешаны на призраках, а их жизнь превратилась в паранойю. Оказывается, это не просто так, ведь в доме происходят странности, объяснить которые Бэт не в силах.

Ведьма

Действие происходит в 1630 году. Семья колонистов отправляется жить на уединенную ферму около леса в Новой Англии. Незадолго после переезда на новое место пропадает младенец.

Искатели могил

Участники телевизионного шоу охотников за привидениями "Искатели" во главе с Лэнсом Прэстоном соглашаются провести ночь в психиатрической лечебнице.

Об этой больнице давно распространяют жуткие легенды. Пробравшись туда, участники понимают - это совсем не выдумки.

Хребет дьявола

Геологи проводили исследовательскую операцию в заброшенном шахтерском городке. Своими действиями они случайно превратили свою работу в борьбу за выживание, ведь пробудили что-то потустороннее.

Визит

Девочка, сбежавшая много лет назад от своих родителей делает все, чтобы забыть ту роковую ночь. Она уже выросла и воспитывает своих детей, как внезапно наследники получают приглашение от дедушки с бабушкой.

Напомним, названы 5 лучших фильмов о паранормальном.

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