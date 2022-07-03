Эти киноленты заставят вас понервничать и посидеть в холодном поту.

УНИАН собрал пять фильмов в сверхъестественном, которые действительно поражают своей интересной подачей и небанальным сюжетом. Приятного просмотра!

Ужас Амитивилля

Американский фильм, вышедший в 2005 году. Действия происходят в 1974 году. 14 ноября в полицию обращается некий Рональд Де Фо, который признается в убийстве своих родителей и братьев. Копы находят шестерых людей, застреленных в своих постелях. Де Фо утверждает - некие "голоса" велели ему сделать это.

Цвет из иных миров

Фермер Нейтон Гарднер с семьей переезжает в дом, отдаленный от цивилизации - идеальное место, чтобы быть рядом с природой. Однажды на его участке падает метеорит. Приезжают полицейские, чтобы зафиксировать случившиеся, однако обломки таинственным образом исчезают. На их месте и на территории рядом начинают расти необычные цветы.

Оленьи рога

В центре сюжета - школьник, в доме которого начинают происходить странности. Чтобы его не поняли неправильно, он решает умолчать об этом. Только учительница начинает догадываться, что что-то не так.

Вместе со своим братом-полицейским она решает разобраться в ситуации. Оказывается, все не так безобидно, как она себе представляла. В стенах старого дома кроется настоящий ужас.

Приходи поиграть

Главый герой - мальчик по имени Оливер, страдающий синдромом аутизма. Он не может найти друзей, поэтому все свое время проводит за играми в телефоне, планшете или компьютере. Загадочное существо по имени Ларри хочет проникнуть в человеческий мир, подружившись с Оливером.

Обратный отсчет

В сеть запустили приложение, которое показывает сколько осталось жить. Девушка решила установить его и увидела, что ей осталось три дня. Сможет ли она противостоять смерти и остановить обратный отсчет?

Напомним, названы топ-5 карты, основанных на реальных событиях.

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