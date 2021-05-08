Оказалось, что актеров связывает крепкая дружба.

Долгие годы Том Уэллинг отказывался от идеи возвращения к роли Супермена, сделавшей его популярным. Однако актер готов поменять свое мнение при условии, что сыграет Супермена во вселенной "Бэтмена" вместе с Робертом Паттинсоном.

Читайте такжеГенри Кавилл назвал Ведьмака "смесью Бэтмена и Супермена"Оказалось, что актеров связывает крепкая дружба. «Мой приятель Роб Паттинсон станет новым Бэтменом. Было бы весело быть Суперменом, который появляется в его фильме только потому, что он мой друг. Так что кто знает», сказал Уэллинг, сообщает popcornnews со ссылкой на издание Comicbook.

В 2019 году стало известно о том, что Паттинсон станет новым Темным рыцарем во вселенной Мэтта Ривза. Фанаты восприняли новость в штыки, а сам актер опасался говорить на эту тему. Однако после первого трейлера у большинства из них не осталось сомнений в том, что Роберт справится с ролью Брюса Уэйна.

В том же году Уэллинг вернулся к роли Кларка Кента в «Кризисе на бесконечных землях», где Супермен забыл про супергеройский костюм и отказался от своих сил ради спокойной жизни с Лоис Лэйн и их двумя дочерьми.

В начале марта команда «Бэтмена» объявила об окончании съемочного процесса. Премьера фильма запланирована на 3 марта 2022 года.

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Автор: Ирина Погорелая